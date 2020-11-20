Благовещенск, , 11:30 — REGNUM В Амурской области 166 работодателей перевели на дистанционный режим работы 1704 человека в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Больше всего пенсионеров переведены на дистант в Благовещенске — 1081 человек в 22 организациях, на втором месте — Райчихинск — 135 и на третьем — Зея — 108. Как рассказала начальник управления занятости населения Приамурья Елена Дуленова, в трёх районах работники в возрасте старше 65 лет на удалёнку не переводились — в Шимановском, Ромненском и Серышевском районах. Так как там эпидобстановка по коронавирусу благополучная.

Как сообщали ИА REGNUM, в Якутской городской больнице №3 готовятся к открытию амбулаторного центра диагностики COVID-19. Это значит, что пациенты смогут за одно посещение пройти КТ-исследование, сдать анализ на ПЦР, а врач назначит лечение.