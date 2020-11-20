Якутск, , 09:04 — REGNUM В Якутской городской больнице №3 готовятся к открытию амбулаторного центра диагностики COVID-19. Это значит, что пациенты смогут за одно посещение пройти КТ-исследование, сдать анализ на ПЦР, а врач назначит лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Центр будет работать круглосуточно, в штате 24 медработника.

«Идёт подготовка помещения, ремонт. С учётом получения всех необходимых документов открытие планируется в течение двух недель», — пояснил заведующий больницей Радислав Гатилов.

С открытием цента сократится время ожидания приёма для пациентов.

Амбулаторный центр будет разделен на «чистую» и «грязную» зоны с отдельными входами для медперсонала и пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге дополнительно на восемь тысяч тестов в сутки будет увеличена совокупная мощность всех лабораторий, делающих анализы на коронавирус. Возрастёт и количество таких лабораторий.