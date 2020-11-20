Москва, , 11:06 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 6902 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает оперативный штаб столицы.

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Это на 464 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 6438 случаев заражения. Два дня назад исследования подтвердили 4174 случая.

Всего в Москве за время пандемии выявили почти 540 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о близкой победе над пандемией.