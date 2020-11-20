Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Ленинградской области вторые сутки подряд отмечается суточное превышение числа выздоровевших от коронавируса над количеством новых выявленных носителей вируса. Об этом 20 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 198 зараженных коронавирусом, это на одного человека больше, чем было обнаружено сутками ранее. При этом выписано за минувшие сутки в связи с выздоровлением 210 человек, что на два человека больше, чем было выписано 18 ноября.

Таким образом с начала пандемии в Ленинградской области выявлено 14 890 зараженных, из которых 9224 человек выздоровели, 131 человек умер от COVID-19.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает о том, что в больницах Ленинградской области развернуто 2327 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями, из которых на сегодня 744 свободны (31,97%), в том числе 231 реанимационная койка.

По данным на вечер 19 ноября, в регионе за истекшие сутки были госпитализированы 45 человек с подтвержденным COVID-19 и 106 человек с внебольничной пневмонией.

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