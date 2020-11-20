Брянск, , 10:09 — REGNUM 18-летний пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончался в Брянской области. Об этом на пресс-конференции 19 ноября рассказал губернатор Александр Богомаз.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По словам главы региона, у молодого человека были сопутствующие хронические заболевания. Говоря в целом о ситуации с коронавирусом, губернатор подчеркнул, что весной 2020 года в стационары чаще попадали пациенты с лёгкой формой инфекции, а сейчас — со средней и тяжёлой степенью, которых подключают к аппаратам ИВЛ.

Всего по данным оперативного штаба на 19 ноября в Брянской области от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 105 человек.