Пенза, , 09:08 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии скончались 223 человек, инфицированных коронавирусом. За сутки от последствий заражения SARS-CoV-2 скончалась 60-летняя женщина. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Пациентка страдал рядом заболеваний, в числе которых, атеросклероз аорты, церебральных артерий, ишемическая болезнь сердца. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, глава Пензенской области Иван Белозерцев вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил 18 ноября на своей странице в Instagram.

Читайте также: Пензенский губернатор сообщил, что здоров