Пенза, , 09:41 — REGNUM Глава Пензенской области Иван Белозерцев вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил 18 ноября на своей странице в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«Друзья, приступаю к работе, завтра в командировку в Москву. Спасибо всем, кто поддерживал. Искренне еще раз благодарю всех!» — сообщил он.

Белозерцев пожелал всем здоровья и призвал подписчиков беречь себя и близких.

ИА REGNUM напоминает, о заражении SARS-CoV-2 Белозерцева стало известно 4 ноября. Он также сообщил об этом через соцсети. С тех пор глава региона работал удаленно. Позже выяснилось, что и его супруга тоже получила положительный тест на COVID-19.

Читайте также: Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

Читайте также: Супруга губернатора Пензенской области тоже заразилась коронавирусом