Ставрополь, , 08:48 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье в отношении начальника управления по вопросам миграции краевого главка МВД. Полицейский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, начальник миграционного управления знал о нарушении порядка заключения трудового договора с иностранцем в одной из частных организаций, но не стал это пресекать и не возбудил административное производство. Предполагается, что подозреваемый действовал в интересах руководителя этой организации и позволил ему избежать ответственности.

Между тем в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю сообщили, что по данному факту сотрудники оперативно-разыскной части краевого главка проводят проверку. Отмечается, что если вина сотрудника будет доказана, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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