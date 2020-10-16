Ставрополь, , 15:55 — REGNUM Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД города Ставрополя заподозрен в даче взятки сотруднику главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый в августе и сентябре текущего года передал за покровительство по службе 450 тыс. рублей сотруднику ГУСБ МВД России. Однако последний действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

По ходатайству следствия подозреваемый взят под стражу. Расследование дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье за взяточничество был приговорен к штрафу бывший старший участковый полиции Петровского городского округа. Установлено, что он получил 50 тыс. рублей от мужчины, в отношении которого проводил расследование о побоях, за несоставление административного протокола.