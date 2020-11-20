Сеул, , 07:36 — REGNUM Власти Южной Корее рассматривают вариант ужесточения ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране, сообщает агентство Reuters.

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Пока предполагается, что все массовые мероприятия и собрания людей будут запрещены до конца года, работников предприятий переведут на удаленную работу, а людей в возрасте старше 60 лет отправят на обязательную самоизоляцию. Власти республики считают, что если не взять под контроль заболеваемость COVID-19, то страна столкнется с серьезными последствиями.

При этом южнокорейские эксперты уже называют происходящее третьей волной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 363 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже в течение трех дней подряд в стране выявляют более 300 инфицированных ежесуточно. Такой рост заболеваемости в Южной Корее не фиксировался с конца августа 2020 года.

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