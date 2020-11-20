Сакраменто, США, , 02:17 — REGNUM Комендантский час с 22:00 до 05:00 начнет действовать с 21 ноября в американском штате Калифорния из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом написал на своей странице в Twitter губернатор штата Гэвин Ньюсом.

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В указанное время жители региона не должны покидать свои дома без особой необходимости. Комендантский час вводится на один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Калифорнии из-за увеличения заболеваемости COVID-19 ввернули ряд карантинных мер.

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