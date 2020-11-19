Варшава, , 22:09 — REGNUM Студия CD Project Red выложила в сеть новый официальный трейлер будущей игры Cyberpunk 2077. Ролик был опубликован 19 ноября на YouTube-канале проекта.

Стоит отметить, что разработчики выпустили это видео в дату, на которую ранее был запланирован релиз. В нём они показали не только новые кат-сцены (кинематографическое видео на «движке» игры), но и интересные моменты игрового процесса, которые ранее не видели геймеры.

Ранее CD Project Red объявила, что решила перенести релиз Cyberpunk 2077 на 10 декабря 2020 года. Ранее создатели игры опубликовали трейлер с демонстрацией игрового процесса на консолях Xbox One X and Xbox Series X.

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