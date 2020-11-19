Карлстад, Швеция, , 20:45 — REGNUM Шведская компания Embracer Group, ранее называвшаяся THQ Nordic AB и Nordic Games Publishing AB, являющаяся материанской по отношению к THQ Nordic, сообщила, что планирует приобрести более 100 студий-разработчиков видеиогр. Об этом 19 ноября сообщил портал Wccftech.

Организация упомянула об этом в своём новом финасовом отчёте. Руководство Embracer Group отметило, что более 10 студий, о приобретении которых ведутся переговоры, относятся к «крупным предприятиям», у которых есть «потенциал для создания новых операционных единиц», т. е. отдельных подразделений.

Стоит отметить, что автор статьи задался вопросом о том, какой субъект стоит за Embracer Group и откуда компания берёт деньги на приобретение стольких разработчиков видеоигр.

«Трудно сказать, потому что ни одна игровая компания никогда не действовала так. Несмотря на все потраченные деньги и накопленные студии, количество действительно отличных игр, созданных под эгидой Embracer, все еще относительно невелико», — написал журналист Натан Бёрч.

Ранее, 18 ноября 2020 года, Embracer Group объявила о покупке ещё 12 игровых студий, в число которых вошли Sabre Interactive, 4A Games, Coffee Stain Studios, Volition, Milestone Srl, Gunfire Games, Warhorse Studios и другие. В фервале 2019 года стало известно, что THQ Nordic привлекла финансирование в размере $225 млн, которые компания хотела направить на расширение.

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