Великий Новгород, , 12:44 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области выявлено 170 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 19 ноября в региональном оперативном штабе. Это на три случая больше, чем днем ранее, и максимальное число за всё время пандемии. Также за последние сутки подтверждена смерть от COVID-19 еще четверых жителей Новгородчины.

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С учетом новых данных в Новгородской области выявлено 9734 случая заражения коронавирусом за время пандемии. Из числа заболевших выздоровели 6876 человек, в том числе выписаны за последние сутки 198 человек. Это немного не дотянуло до рекорда в 204 выписанных, который был зафиксирован 18 ноября.

От COVID-19 в Новгородской области на 19 ноября скончался 91 человек, в том числе четыре летальных исхода подтверждены за истекшие сутки.

Под наблюдением медиков в регионе с подозрением на ковид находится 4062 человека.

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Напомним, в Новгородской области введена обязательная самоизоляция для жителей области старше 65 лет, а также для неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет. Кроме того, ужесточены и другие ограничительные меры, призванные противодействовать пандемии.

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