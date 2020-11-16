Великий Новгород, , 21:19 — REGNUM В связи с продолжающимся распространением в Новгородской области коронавирусной инфекции решением губернатора региона Андрея Никитина вводится обязательная самоизоляция для жителей области старше 65 лет, а также для неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет. Кроме того, ужесточаются и другие ограничительные меры, призванные противодействовать пандемии.

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«Необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением прогулок, посещения объектов торговли в непосредственной близости от места проживания, аптек исключительно в период с 8 до 11 часов, а также в случае обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью», — разъяснил губернатор Никитин.

Самоизоляция не распространяется на руководителей организаций, сотрудников и руководителей органов власти, педагогов, медицинских и социальных работников.

Также принято решение о приостановке диспансеризации и профилактических медосмотров в Великом Новгороде, Валдайском, Боровичском, Старорусском районах.

Новые ограничения наложены на мероприятия с массовым пребыванием людей. Так, на экскурсиях в помещениях должно быть не более пяти человек, на улицах — не более 15 человек, при обязательных масках и безопасной дистанции.

В зрительные и кинозалы будут допускать не более 25% зрителей от общего числа мест. Спортивные соревнования разрешены на улице при участии не более 50 человек и без зрителей. Проведение соревнований и спортивных праздников в помещениях запрещается.

По данным на 16 ноября в Новгородской области развернуто 1432 койки для больных коронавирусной инфекцией, из них 16% коек свободны. Дополнительный коечный фонд планируется развернуть на базе одного из отделений Старорусской ЦРБ.

За 15 ноября в регионе найдено 157 новых носителей коронавируса, в том числе 94 в Великом Новгороде. Всего подтвержден 9231 случай заболевания.

«Основные места заражения — контакты на работе и среди близких. Увеличилось количество заболевших COVID-19 с симптомами», — отметили в пресс-службе правительства Новгородской области.

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