Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону аукцион на поставку медицинского кислорода в COVID-госпиталь, развёрнутый на базе центральной горбольницы №1 имени Семашко, не состоялся по техническим причинам. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

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«В указанный срок от потенциальных поставщиков заявок на участие в названном аукционе не поступило по техническим причинам. 18 ноября этого года аукцион на поставку медицинского кислорода в ЦГБ аукцион был размещен повторно», — уточнили в городской администрации.

Также уточняется, что с 2015 года больница получает кислород от поставщиков в полном объёме и в срок.

ИА REGNUM напоминает, что аукцион по закупке медицинского газа не состоялся на фоне ухода с рынка компании «Оксиген», которая много лет осуществляла поставки кислорода в ростовские больницы. При этом фирма закрывается после того, как в COVID-госпитале, развёрнутом на базе горбольницы №20, скончались сразу несколько пациентов с коронавирусом. По неподтверждённым данным, причиной смерти мог стать недостаток кислорода.

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