Кемерово, , 09:04 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 ноября, за прошедшие сутки выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее было выявлено столько же. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 52, Кемерово — 41, Белово — 25, Прокопьевск — 11, Осинники — девять, Киселевск — девять, Мыски — восемь, Мариинский МР — пять, Беловский МР — четыре, Топкинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Калтан — два, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Таштагольский МР — один, Юргинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 202 пациента выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 19 019 случаев заражения коронавирусом, 15 325 человек вылечились, 329 пациентов скончались.