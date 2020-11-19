Копенгаген, , 11:50 — REGNUM В ходе нового исследования, участие в котором приняли более 6 000 человек, датские ученые пришли к выводу, что ношение масок в значительной степени не защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В ходе исследования специалисты копенгагенской больницы Rigshospitalet попытались установить, защищены ли от коронавируса граждане, носящие средства защиты полости рта и органов дыхания, в большей степени, чем те, кто ими пренебрегает.

6 024 человека, согласившихся принять участие в исследовании, были разделены на две контрольные группы. Через месяц после начала наблюдения коронавирус был обнаружен у 1,8% членов контрольной группы, носящей маски. Однако результат в контрольной группе, члены которой отказывались носить средства индивидуальной защиты, практически не отличается, — коронавирус был выявлен у 2,1% исследуемых, входящих во вторую группу.

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