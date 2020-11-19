19 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга провели первую реальную уборку снега в зимнем сезоне 2020−2021 года. Она больше была похожа на «тренировку», поскольку объём твердых осадков, выпавших 18 ноября, оказался невелик. Однако работу дорожников и коммунальщиков осложняли штормовой ветер и высокая влажность воздуха.

Исаакиевский собор в снегу Дарья Драй © ИА REGNUM

Исаакиевский собор в снегу Дарья Драй © ИА REGNUM Заснеженный газон Дарья Драй © ИА REGNUM

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

Еще рано утром в среду, с началом снегопада, было решено увеличить в течение дня количество специализированной уборочной техники на улицах с 578 до 650 единиц, а затем довести это число до 671 единиц, рассказали 19 ноября в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо техники убирать мокрый снег и счищать ледяную корку отправились более 1300 дворников — речь только о тех, кто работает на улично-дорожной сети, без учета внутриквартальных дворников. На очистку тротуаров выдвинулись малые уборочные агрегаты.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

Особая тщательность при снегопадах необходима при уборке мест с повышенной влажностью, таких как набережные, мосты. Также повышенное внимание необходимо опасным спускам и подъемам на путепроводах или возвышенностях.

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

В таких местах при угрозе снегопада или резкого похолодания сначала производится противогололедная обработка, и лишь затем техника и специалисты приступают к уборке выпавшего снега.

По итогам минувших суток петербургские дорожники собрали и вывезли с улиц 48 кубометров снега. Для борьбы с гололедицей было использовано 1579 кубометров солевого раствора и 135 тонн песко-соляной смеси.

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

«В четверг улицы Петербурга приводят в порядок 632 уборочные машины и 1300 работников ручного труда», — отчитались в комитете по благоустройству.

Воробей Дарья Драй © ИА REGNUM

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