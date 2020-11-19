Стокгольм, , 11:46 — REGNUM В связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране правительство Швеции запретило проведение массовых мероприятий и публичных собраний, число участников которых превышает восемь человек. В свою очередь, Церковь Швеции настаивает на том, чтобы власти пошли на смягчение запрета, вступающего в силу 24 ноября, и увеличили максимальное участников похорон до 20 человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно шведскому законодательству, церковные богослужения, похороны, крещения и свадьбы подпадают под определение «публичное собрание». В Церкви Швеции не настаивают на том, чтобы власти сделали исключения для организации свадеб и богослужений.

«Мы надеемся, что для нас будет сделано исключение, чтобы люди смогли достойно попрощаться с ушедшими из жизни», — заявила представитель Церкви Швеции Лиза-Гун Бернерштедт.

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