Степанакерт, , 11:33 — REGNUM Жилые дома, здания и инфраструктуру в Нагорном Карабахе обследуют сотрудники МЧС России. Они оценивают повреждения в регионе из-за боевых действий, сообщает 19 ноября ТАСС.

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«Они оценивают повреждения зданий по трем категориям: с легкими, средними и полными разрушениями», — говорится в сообщении.

Группы спасателей работают в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. По итогам обследования примут решение о том, насколько и каким образом нужно усилить группировку российского МЧС в Карабахе. Пока здесь находятся 30 специалистов, это спасатели, связисты и представители центрального аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября указом президента России Владимира Путина создан межведомственный центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха, пострадавшего от боевых действий.