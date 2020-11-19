Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки жертвами COVID-19 стали 18 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 ноября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 56 до 88 лет и десять мужчин в возрасте от 55 до 89 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 1 тыс. 131 летальных исход среди пациентов с COVID-19.

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