Казань, , 12:29 — REGNUM В Казани студенты вузов высказали идею о переводе их на дистанционное обучение. Республиканское управление Роспотребнадзора эту инициативу не поддержало. Об этом 18 ноября сообщила заместитель главы ведомства Любовь Авдонина.

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Необходимости перевода на дистанционное обучение студентов нет, отметила она. «На сегодня все те мероприятия, которые проводятся — ограничительные и профилактические — они достаточны для того, чтобы уровень заболеваемости не был взрывным. Поэтому на сегодня вопрос о дистанционном обучении не стоит», — резюмировала Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, руководство казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ приняло решение не переходить на дистанционное обучение. С начала учебного года в вузе было зарегистрировано всего три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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