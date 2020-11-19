Стокгольм, , 09:33 — REGNUM Все настоящее время в Швеции все больше и больше пациентов с установленным диагнозом COVID-19 госпитализируются в отделения интенсивной терапии. Согласно обновленным данным Агентства общественного здравоохранения, сейчас заболевание протекает в тяжелой форме у 179 человек. Об этом сообщила газета Expressen.

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Журналисты издания подчеркивают, что число «тяжелых» пациентов с COVID-19 неуклонно растет за последние семь дней. В настоящее время в медицинских учреждениях всех регионов Швеции, за исключением лена Вестманланд, госпитализирован хотя бы один пациент с тяжелой формой протекания заболевания.

По количеству госпитализаций наибольший прирост наблюдается в Стокгольме. Если семь дней назад в столичных больницах помощь медиков получали 34 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19, то в настоящее время 49 человек находятся в реанимации. В нескольких регионах число «тяжелых» пациентов за последние семь дней увеличилось вдвое. К ним относятся лены Халланд, Йёнчёпинг, Эребру и Кальмар.

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