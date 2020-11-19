Апиа, , 05:30 — REGNUM В Самоа выявили первый случай заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии, заявил премьер-министр страны Туилаэпа Саилеле Малиелегаои в ходе официального обращения.

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По его словам, заболевшим является моряк, вернувшийся в Самоа из Новой Зеландии. В ходе прохождения карантина у него выявили заболевание коронавирусной инфекций. Сейчас он помещен в больницу в столице страны Апия.

«После четырех дней карантина были проведены тесты, и у моряка они показали положительный результат, его незамедлительно изолировали», — заявил премьер-министр страны.

При этом пока не известно, заразился ли от моряка коронавирусом еще кто-нибудь в Самоа.