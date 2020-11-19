Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Геймеры нашли в ремейке Demon's Souls ошибку, которая позволяет наносить огромный урон и тем самым убивать игровых «боссов» с одного удара. Об этом 18 ноября сообщил портал Kotaku.

Издание отмечает, что приём основан не на таких характеристиках, как «Сила» или «Ловкость», а, скорее, на «Удаче». Пользователь YouTube, известный под ником Ymfah, выложил в сеть ролик с демонстрацией всех шагов, которые позволят воспользоваться ошибкой.

Релиз ремейка игры Demon's Souls состоялся 12 ноября 2020 года, одновременно со стартом продаж консоли PlayStation 5. Как и оригинал, она является эксклюзивом платформы Sony.

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