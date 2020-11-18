Екатеринбург, , 18:56 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не подтвердил информацию о массовом увольнении медиков, находящихся в подчинении горздрава. Об этом градоначальник сообщил местным СМИ.

Ранее журналисты сообщали, что сотрудники медучреждений получили уведомления об увольнении в рамках объединения горздрава и свердловского минздрава.

«У нас договоренность, что работники горздрава переходят. Узнаю, может, один-два человека не подошли», — сказал мэр в эфире портала «Е1».

Высокинский добавил, что о массовом увольнении не может идти и речи, так как имеется нехватка медицинских кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области объединили базы горздрава и областного минздрава по больным COVID-19.

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