Улан-Батор, , 17:32 — REGNUM Монголия рассчитывает на помощь Всемирного банка в получении вакцины от коронавируса. Об этом 18 ноября заявил министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар.

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»Наша страна направила соответствующую просьбу о получении вакцины от коронавируса по финансированию Всемирного банка в сумме 50,6 млн долларов. На рынке действует принцип, кто первым дает деньги, тот получает препарат. Вероятно, влиятельные мировые страны выкупят все вакцины. Тем странам, которые не смогут вовремя получить препарат, помогает специальная программа COVAX. Одним из ее инициаторов является Всемирный банк. Если наша страна будет получать финансирование от инициатора, то Монголия быстрее получит вакцину», — сообщил министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар.

Каждую дозу вакцины Монголия надеется купить за 2 доллара. Предполагается, что вакцинирование пройдет около 60 процентов населения. Первыми вакцину должны получить сотрудники учреждений здравоохранения и сотрудники, которые во время работы контактируют с большим количеством людей. На эту группу уйдет 20% вакцины.

Министр финансов отметил, что детей прививать будут после окончательного подтверждения эффективности вакцины.

Как напомнил министр здравоохранения Тогтмолын Монхсайхан, в Монголии действует закон, в соответствии с которым страна должна закупать только зарегистрированные в ВОЗ вакцины.

«Около 10 вакцин находится на третьей фазе клинических испытаний. Пока нет вакцины, клинические испытания которой успешно завершены и зарегистрированы в ВОЗ. Мы связались с компаниями в США и Германии, которые работают над разработкой вакцины», — заявил Тогтмолын Монхсайхан.

За минувшие сутки в Монголии выявлено 18 внутренних случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в Монголии достигло 473, 47 человек заболели внутри страны. В частности, в аймаке Сэлэнгэ, что считается очагом инфекции, зарегистрированы 23 случая, в аймаке Дархан-Уул — 8, в аймаке Говьсумбэр — 1, а в столице страны — 15 случаев.