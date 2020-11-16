Владикавказ, , 14:01 — REGNUM В Северной Осетии госпитализированы в стационары 1344 человека. За прошедшие сутки число направленных на госпитализацию увеличилось еще на 73 человека, сообщили 16 ноября в пресс-службе минздрава региона. Среди находящихся на лечении в больницах 339 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Лечением больных с коронавирусом занимаются четыре медицинских организации. В них находятся в том числе 26 детей, у 21 из которых подтвержден диагноз COVID-19. Число тяжелых пациентов составляет 114 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 их них.

Всего в РСО-Алании на 16 ноября было выявлено 8390 жителей, заразившихся коронавирусом. Выздоровели из них 7480 пациентов, не удалось спасти 73 человека.

Напомним, в Северной Осетии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приостановлен плановый прием пациентов медучреждениями.

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