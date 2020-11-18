Саратов, , 15:42 — REGNUM В ряде регионов России после длительного периода отложенных профосмотров ведется работа по восстановлению объема диспансеризации. Саратовская область не осталась в стороне и жителей приглашают в медучреждения для выявления болезней на ранних стадиях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

Диспансеризация осуществляется в два этапа. При первичном осмотре выявляют хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития. Также в перечень обследования входят: измерение артериального давления, роста, окружности талии и массы тела. Кроме этого, проводится исследование крови на холестерин и глюкозу, флюорография, ЭКГ, маммография, цитологические анализы и другие исследования, назначаемые индивидуально.

Осмотры осуществляют строго по предварительной записи по телефону или через портал госуслуг и только в определенные дни. По итогам диспансеризации пациенту присваивают группу здоровья и рекомендуют лечение выявленных заболеваний.

Населению напоминают, что с 18 до 39 лет профосмотры проводятся 1 раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. Для этого нужно обратится по месту жительства в поликлинику.

ИА REGNUM напоминает, в медицинских учреждениях Саратовской области возобновили проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Соответствующее постановление подписал 20 октября тогда еще и. о. вице-губернатора — председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Читайте также: В Саратовской области возобновляют профосмотры и диспансеризацию