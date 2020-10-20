Саратов, , 16:22 — REGNUM В медицинских учреждениях Саратовской области возобновляют проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Соответствующее постановление подписано 20 октября и. о. вице-губернатором — председателем регионального правительства Романом Бусаргиным.

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Согласно документу, возобновят работу медицинские организации, которые участвуют в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания помощи в части диспансеризации и профосмотров граждан, в том числе и несовершеннолетних. К плановому приему населения приступают также профилактические центры здоровья.

Минздраву поручено организовать работу подведомственных учреждений с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 8 сентября возобновили работу кинотеатры с наполняемостью залов не выше 30% от общего количества мест.

При этом с 16 октября в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции работа предприятий общественного питания разрешена только с 8:00 до 21:00 по местному времени.

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