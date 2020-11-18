Москва, , 15:20 — REGNUM В борьбе с распространением коронавируса в России кадровый вопрос является ключевым. Об этом 18 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Кадровый вопрос для нас является ключевым. Почти 510 тысяч медработников работают на оказание помощи пациентам с коронавирусом. 10% — это студенты-медики и волонтеры», — сказал Мурашко.

Чтобы иметь обратную связь со специалистами, борющимися с коронавирусом, в России был запущен специальный сервис, где медработники могут сообщить о тех или иных проблемах или написать свои предложения, добавил глава Минздрава РФ

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