Новосибирск, , 15:08 — REGNUM В новосибирском министерстве образования не исключили возможности продления новогодних каникул в школах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сегодня, 18 ноября, заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Удаленное образование Mos.ru

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"Все будет зависеть от эпидситуации. Здесь прогноз — дело неблагодарное, — цитируют «НГС Новости» министра. — Сейчас ситуация с точки зрения стабильности работы вызывает определённые позитивные эмоции. Сегодня нет такого, как было перед каникулами, когда в отдельных школах 30−40% педагогов болели. Слава богу, мы из этого пике выбрались. Но как будут дальше разворачиваться события в регионе, я не берусь сказать. Но если будет необходимость такая, наверное, да, будем идти по этому пути».

Вопрос о продлении школьных каникул будет решать в начале декабря.