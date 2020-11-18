Москва, , 14:42 — REGNUM Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной новосибирским центром «Вектор» поступят в гражданский оборот в течение трёх недель. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Она уточнила, что небольшие объёмы препарата могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

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Как сообщал ИА REGNUM, клинические испытания на добровольцах вакцины центра «Вектор» Минздрав РФ разрешил 24 июля. Они завершились 30 сентября. В середине октября вакцина получила регистрационное удостоверение.

17 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения России выдало новосибирскому центру «Вектор» разрешение на проведение исследований вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса на людях старше 60 лет (III-IV фаза). Исследование, участие в котором примут 180 человек, должно завершится 15 мая 2021 года.

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