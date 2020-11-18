Волгодонск, Ростовская область, , 14:39 — REGNUM Сити-менеджер Волгодонска (Ростовская область) Виктор Мельников, задержанный по подозрению в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, освобождён из-под стражи под залог. Об этом сообщается на сайте Волгодонского районного суда.

«18 ноября Волгодонским районным судом Виктор Мельников освобождён из-под стражи, в отношении Мельникова избрана мера пресечения в виде залога», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что временно исполняющим обязанности сити-менеджера Волгодонска назначен Сергей Макаров.

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