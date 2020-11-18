Монреаль, Канада, , 14:32 — REGNUM Игровое издание Kotaku 17 ноября опубликовало руководство, посвящённое тому, как сделать игру Assassin's Creed Valhalla более похожей на предыдущие части франшизы. Как оказалось, весь секрет кроется в настройках сложности.

Автор издания отмечает, что в настройках игры нужно повысить сложность боёв до максимальной и при этом снизить стандартную сложность скрытного прохождения. Тогда врагам будет сложнее заметить Эйвора, а у геймеров появится стимул аккуратно уничтожать сильных противников, не вступая с ними в открытое столкновение.

Напомним, Valhalla — это новая часть популярной игровой франшизы Assassin's Creed. Несмотря на высокие оценки, многие критики и геймеры отметили, что разработчикам не удалось реализовать качественный стелс (скрытное прохождение), который при этом присутствовал в первых играх серии.

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