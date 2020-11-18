Пенза, , 14:58 — REGNUM Стационар клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина, 24 продолжает прием пациентов в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Данный корпус дополнительно подготовили для ковидных пациентов в случае необходимости. В настоящее время стационар работает в круглосуточном режиме по двум профилям — кардиология и неврология. Пациентов принимают с нарушениями мозгового кровообращения, острой неврологической патологией, подозрением на инсульт, со стабильной стенокардией, инфарктами миокарда, при которых не требуется хирургическое вмешательство и пациентов с гипертоническими кризами. Помощь оказывают согласно разработанной маршрутизации больных. Перед госпитализацией пациенты проходят термометрию и сдают анализ на COVID-19. С положительным результатом ПЦР-исследования и повышенной температурой больных переводят в инфекционные отделения профильных стационаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным на 6 ноября в стационарах Пензенской области находились на лечении около 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Еще одну больницу перепрофилировали для приема больных с коронавирусом. Порядка 220 коек появились в корпусе больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина в Пензе. Ее будут использовать как резервную на случай возможного роста заболеваемости в столице области.

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