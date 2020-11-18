Анкара, , 14:02 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на заседании правительства 18 ноября заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему растёт, и что эпидемия в стране приобрела массовый характер. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Он также отметил, что число положительных случаев в мире уже составило 55 миллионов. По его словам, число скончавшихся на планете от заражения превысило 1 миллион 326 тысяч.

Он добавил, что после проведения доклинические испытаний прививки в Турции уже начались испытания вакцины на пациентах.

Коджа также выразил надежду закупить для Турции вакцину от коронавируса до конца 2020 года. Он отметил, что параллельно с остальными странами в Турции также проводится 16 отдельных исследований вакцин от коронавируса. Также, по его словам, в Турции продолжаются фазовые исследования вакцин, полученных из Китая и Германии.

«Похоже, мы должны наладить более строгую дисциплину в Турции на некоторое время. Наша задача — дождаться разработки вакцины с наименьшими потерями», — подчеркнул Коджа.