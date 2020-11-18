Москва, , 13:28 — REGNUM Руководство Московского государственного университета (МГУ) сделало всё необходимое для сохранения качества обучения, дистанционное обучение является формой очного. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

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Как сообщили в пресс-службе, с марта текущего года в вузе были приняты исчерпывающие меры, которые направлены как на исполнение предписаний и рекомендаций, так и на сохранение непрерывности образовательного процесса — обеспечение его максимального соответствия стандартам и программам.

Что касается возможности снижения стоимости обучения в период пандемии, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на коллективный иск студентов сообщила, что учащиеся платных отделений МГУ потребуют через суд вернуть часть платы за обучение, поскольку из-за перехода на «дистанционку» качество получаемых услуг снизилось.

Как отмечается в иске, из-за весенних ограничений студенты лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой вуза и контактировать с преподавателями лично, как предусмотрено в договоре.

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