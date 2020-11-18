Новосибирск, , 13:24 — REGNUM Заместитель главврача Новосибирской клинической районной больницы № 1 Наталья Приставка пояснила, почему не всем назначают мазок на ПЦР. По её словам, есть определённые показания для проведения тестирования на коронавирус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Отметим, что 12 октября больница была переформирована и перепрофилирована под ковидный госпиталь. Сейчас в стационаре на лечении 222 пациента.

«Показания для проведения тестирования определены в «Методических руководствах по профилактике коронавирусной инфекции». Первая группа, кому показано тестирование методом ПЦР, — лица с неблагоприятным эпиданамнезом. Это пациенты с респираторной вирусной инфекцией, которые имеют какие-то характерные признаки на ковид-инфекцию (повышение температуры тела до 37,2−37,4 и выше, сухой кашель, потеря обоняния, головные боли, мышечные боли, слабость), либо граждане, прибывшие из-за рубежа. Вторая группа — это острая респираторная инфекция у лиц старше 65 лет. Как правило, у них имеется дополнительная хроническая соматическая патология. Третья группа — внебольничные пневмонии. Четвертая группа — контактные. В данном случае имеются в виду тесные контакты. Например, в семье, когда идёт контакт в течение продолжительного времени. Пятая группа — это медицинские работники, которые работают с группой пациентов с коронавирусной инфекцией», — пояснила Приставкка.

Она уточнила, что по выздоровлению выполняются два контрольных мазка с интервалом не менее 24 часов.

«Поэтому, когда пациенты просят сделать им третий мазок, мы его делать не будем. Также есть ещё одна категория, кому показано обязательное тестирование на коронавирус, — это пациенты, которым предстоят плановые госпитализации», — подчеркнула заместитель главврача.