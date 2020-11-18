Абакан, , 13:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 174 новых носителя коронавируса. Об этом иа сообщили 18 ноября в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии коронавирус выявлен у 9914 человек. Выздоровели 6727 человек, в том числе 100 — за последние сутки.

Получают лечение 2118 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 ноября в Хакасии коронавирус был выявлен у 175 человек.

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