Абакан, , 13:34 — REGNUM По состоянию на 17 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 9740 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 175 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

За сутки выздоровели 35 человек, за весь период — 6592 человека. Получают лечение 2144 человека, в том числе десять пациентов — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 ноября в Хакасии коронавирус выявили у 172 человек. В республике за всё время жертвами COVID-19 стали 94 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё пять человек