Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл видит признаки стабилизации ситуации вокруг распространения коронавируса на континентальной территории Европы. Однако сказать, применимо ли это к Швеции, он пока не решается. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что 17 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции в очередной раз обновило статистические данные. С 13 ноября в стране жертвой COVID-19 стал еще 61 человек при 15 084 вновь выявленных случаях заражения коронавирусом.

В то время, как инфекция все больше и больше распространяется по территории Швеции, эпидемиологическая обстановка в Европе, подчеркивает Тегнелл, проясняется.

«Ситуация в Европе начинает успокаиваться. В отдельных странах с большим распространением коронавируса в начале осени можно увидеть, что кривая начинает выравниваться. Мы надеемся, что данное развитие событий будет продолжаться, даже если об этом пока еще слишком рано говорить… Последует ли Швеция этому сценарию, и насколько медленно или быстро это будет происходить, оценить пока очень сложно», — заявил Тегнелл.

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