Новосибирск, , 12:06 — REGNUM Коронавирус нового типа объединил в себе особенности, которые ранее встречались у целого ряда других вирусов. О таком необычном свойстве SARS-CoV-2 сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», — пояснил в интервью «Ленте.ру» эксперт.

Так, отметил вирусолог, характерный для коронавируса цитокиновый шторм, который приводит к дизрегуляции иммунной системы, наблюдался у вируса Эбола, а тромбообразование или синдром диссеминированного свертывания крови раньше встречались при геморрагической лихорадке с почечным синдромом, лихорадке денге, конго-крымской геморрагической лихорадке.

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Потеря обоняния также не является исключительным синдромом COVID-19.

«Тем же свойством обладают не менее 20 вирусов», — подчеркнул Нетесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что с начала пандемии COVID-19 и до сегодняшнего дня мутировало не более 1% генома нового коронавируса.

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