Москва, 18 ноября 2020, 10:16 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 70 млн. Об этом 18 ноября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также сообщается, что 525 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 463 720 человек.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 16 ноября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 69 550 659.