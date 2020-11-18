Монреаль, Канада, , 09:42 — REGNUM Ubisoft выпустила на основных серверах игры Rainbow Six Siege переработанную версию оперативника по имени Тачанка. Об этом сообщалось 17 ноября на официальном YouTube-канале компании.

В трейлере разработчики показали оперативника, сидящим на троне из автоматов на фоне Кремля. По словам команды Ubisoft, во время работы над новой версией Тачанки им пришлось отказаться от фирменного пулемёта и наделить героя другим вооружением.

Напомним, Тачанка — это персонаж игры Rainbow Six SIege, выступающий за команду защиты. По сюжету, он является русским спецназовцем, прошедшим Афганскую войну.

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