Саратов, , 09:12 — REGNUM Губернатор Саратовской области во время заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции поручил региональному правительству и управлению Роспотребнадзора проработать рекомендации по проведению новогодних праздников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы области.

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«Настало время конкретизировать планы по длинным январским выходным. Жителям уже сегодня надо знать, на что они могут рассчитывать в организации новогодних праздников. Вопрос крайне важный, просил бы оперативно его отрегулировать, чтобы как можно раньше довести до населения», — отметил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя ёлка в России. Это происходит 1 декабря — повелитель холода Чысхаан насылает живительный мороз для начала зимы по всему миру. Этому знаковому событию посвящается ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии».

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