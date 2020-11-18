Якутск, , 06:31 — REGNUM По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя ёлка в России. Это происходит 1 декабря — повелитель холода Чысхаан насылает живительный мороз для начала зимы по всему миру. Этому знаковому событию посвящается ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: На Кубани на Новый год ждут 300 тыс. туристов

Фестиваль приобрёл статус международного и является одним из ключевых имиджевых мероприятий в Якутии. В 2020 году официальным информационным партнёром фестиваля стал «Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства».

В этом году фестиваль пройдёт с 23 ноября по 6 декабря в онлайн-формате. А это значит, что теперь каждый имеет возможность познакомиться с Якутией из любого уголка мира.

Участников ждёт множество увлекательных новогодних мероприятий: мастер-классы по прикладному искусству и живописи, виртуальные выставки авторских кукол, эксклюзивных меховых изделий народных мастеров Якутии, фотовыставки. В программе запланированы викторины, конкурсы и квесты.

Одним из украшений фестиваля является ежегодный конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», а на гастрономическом фестивале «Вкус Якутии» ведущие рестораны Якутска представят лучшие блюда якутской национальной кухни в современной интерпретации.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 тыс. туристов ожидают на курортах Краснодарского края на новогодние праздники, сообщил заместитель губернатора края Александр Руппель.