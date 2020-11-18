Сухум, , 08:25 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 17 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 317 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 75 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 108 пациентов, у 99 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 25 человек. Дополнительно 29 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии пять человек.

Всего в Абхазии выявили 5174 носителя SARS-CoV-2. Из них 3483 победили инфекцию, в том числе 13 — за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 64 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что ранее в Абхазии наблюдалось кратковременное снижение показателей распространения коронавируса. По данным на 16 ноября, в Абхазии в течение суток выявили эту инфекцию у 34 человек. Тогда провели 208 исследований на SARS-CoV-2.

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