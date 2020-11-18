Бриджтаун, , 07:47 — REGNUM Памятник британскому адмиралу лорду Горацио Нельсону демонтировали с главной площади столицы Барбадоса Бриджтауна из-за «колониального прошлого» флотоводца, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что попытки законодательно одобрить снос статуи предпринимались с 1990-х годов. Основной причиной для демонтажа называли колониальное прошлое адмирала, а также его позицию по торговле рабами. Сама площадь, где установлен памятник, с 1999 года была переименована в Площадь Национальных Героев.

Премьер-министр Барбадоса Мия Моттли заявила, что памятник действительно является достоянием прошлого, однако ему не место на Площади Национальных Героев. Сам монумент был установлен в 1813 году в память о победе адмирала Нельсона над франко-испанской эскадрой в битве при Трафальгаре.